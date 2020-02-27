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Данілов заявив про відсутність коронавірусу у 89 евакуйованих українців у Нових Санжарах

Новини » Політика     27.02.2020 - 08:24
Данілов заявив про відсутність коронавірусу у 89 евакуйованих українців у Нових Санжарах
Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)

Жоден з 89 евакуйованих не хворий на коронавірус COVID-2019

Жоден з 89 евакуйованих, які перебувають на обсервації у селищі Нові Санжари Полтавської області, станом на сьогодні не хворий на коронавірус COVID-2019. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, передає прес-служба РНБО.

Данілов зазначив, що молекулярно-генетичні дослідження біологічного матеріалу, який брали в евакуйованих, на даний час не виявили коронавірус.

"Наступний забір біологічного матеріалу в евакуйованих - у неділю, 1 березня ц.р", - додали в РНБО.

Нагадаємо, вчора заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що в евакуйованих громадян з Китаю у Нових Санжарах не зафіксовано підвищення температури.

До цього міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що підстав для того, щоб продовжувати термін обсервації в санаторії "Нові Санжари" більш ніж на 14 днів, немає.

Втім, в Італії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом серед українців. Юна українка кілька днів тому прибула в місто Абатемарко. Протягом декількох днів вона відчувала слабкість, саме тому в супроводі своїх батьків вчора ввечері вирушила в лікарню.

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