Данілов: закон про олігархів - перша частина низки проектів. Решта з'явиться за два тижні

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що законопроект президента Володимира Зеленського про олігархів - лише первинна частина низки законодавчих актів. Решта має зявитися за два тижні.

Про це він розповів у ході брифінгу.

"Президент вимагає, щоб законопроект про олігархів був прийнятий якомога скоріше. Закон про олігархів - це первинна частина низки законодавчих актів. Президент дав доручення відповідним органам... через два тижні ви побачите наступні законопроекти у цій площині", - підкреслив секретар РНБО.

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська заперечує порушення прав громадян у нормах законопроекту про олігархів. Він також упевнений, що цей документ не спрямований на відбирання ЗМІ у власників.

Як писало РБК-Україна, Зеленський вніс до парламенту законопроект про олігархів. У документі йдеться, що рішення про внесення особи до реєстру олігархів буде приймати РНБО.

Так, у парламенті прокоментували внесений президентом Володимиром Зеленським законопроект про олігархів. У фракціях та групах кажуть, що ще не ознайомилися з усіма положеннями документу, але водночас висловлюються про нього з критикою.