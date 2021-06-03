Закон Зеленського про олігархів: думка всіх фракцій та груп Ради

У парламенті прокоментували внесений президентом Володимиром Зеленським законопроект про олігархів . У фракціях та групах кажуть, що ще не ознайомилися з усіма положеннями документу, але водночас висловлюються про нього з критикою.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна " Олігархи в законі. Як Зеленський хоче обмежити найбільших бізнесменів ".

"Слуга народа"

Як розповіла заступниця глави фракції "СН" Євгенія Кравчук, у монобільшості розраховують до середини липня проголосували законопроект хоча б у першому читанні.

Як розповіло джерело видання в керівництві фракції СН, голосів має вистачити, причому з запасом - тільки в пропрезидентської політсили їх може набратися до двох сотень.

"Батьківщина"

Як розповів заступник глави фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв, нардепи з його політсили ще не встигли обговорити законопроект, але, на його думку, цей документ - не про деолігархізацію.

"Якщо вони дійсно хотіли деолігархізацію, тоді потрібно реально антитрастове законодавство і регулювання антимонопольної діяльності. Цього немає в законопроекті. Друге - надприбуток тих, кого називають олігархами, через офшори", - пояснив він.

У документі, за словами Соболєва, також немає змін, які допомогли б боротися з ухиленням від сплати податків через офшорні чи напівофшорні юрисдикції.

ОПЗЖ

В "Опозиційній платформі - За життя" також ще не обговорювали законопроект Зеленського та свою позицію щодо нього. Нардеп від ОПЗЖ Олександр Качний зазначив, що фракція підтримуватиме всі законопроекти, націлені проти монополізації галузей економіки України.

"Але те, що ми вже бачили - це не боротьба з олігархами, а зачистка місця для представників влади та президента", - сказав він.

"Євросолідарність"

У фракції "ЄС" заявили, що запропоновану Зеленським редакцію документу точно не підтримають. Депутат від "Євросолідарності" Ростислав Павленко пояснив, що фракція бачить ризик в РНБО.

"РНБО отримує фактично псевдосудові повноваження, щоб ухвалювати рішення про обмеження прав та свобод громадян, ким би вони не були, з політичних мотивів", - зазначив нардеп.

"Голос"

Фракція "Голос" взагалі планує внести до парламенту альтернативний до президентського законопроект про деолігархізацію.

"Президент обіцяв українцям, що буде жорсткий закон. Але в результаті ми бачимо "пустушку", з якою усі сміються, а в першу чергу - самі олігархи. Напевно, президент вирішив замінити РНБО і суди, і АМКУ, і правоохоронців. Таким чином, закон не тільки не поборе олігархів, але навіть може створити нових", - сказав глава фракції Ярослав Железняк.

Депутатські групи "Довіра" та "За майбутнє"

У групі "За майбутнє" ще не встигли обговорити документ. Представник депутатської групи Дмитро Лубинець вельми скептично оцінив законопроект Зеленського, бо, на його думку, там досить розмиті критерії олігарха.

"Це виглядає як піар-історія, що нібито президент боротиметься з олігархами", - сказав він.

Не обговорювали законопроект Зеленського і у парламентській групі "Довіра". Нардеп Павло Бакунець зазначив, що найближчим часом експерти групи сформують свою позицію щодо документу.

"Ми обговорювали ідею і суть цього документа і сприймаємо його позитивно. Думаю, якщо його норми не будуть суперечити Конституції, то потрібно знайти будь-якої правової механізм, щоб зменшити вплив олігархів - кількох людей - на соціальну, економічну і політичну життя в країні", - додав Бакунець.