"Жодних порушень немає". Мін'юст вперше прокоментував законопроект про олігархів

Міністр юстиції Денис Малюська заперечує порушення прав громадян у нормах законопроекту про олігархів. Він також упевнений, що цей документ не спрямований на відбирання ЗМІ у власників.

Малюська заперечує, що законопроект надає РНБО і президенту надмірні повноваження, не передбачені Конституцією.

"Я з цим безумовно не згоден. Конституція не містить перелік функцій РНБО, вона безпосередньо говорить, що функції РНБО повинні визначаться законом, і, власне кажучи, в закон про РНБО і вносяться зміни законопроектом (про олігархів, - ред.)", - зазначив він.

На його думку, президент виконує "технічну функцію", коли вводить в силу рішення РНБО.

Міністр також пояснив, чому саме РНБО вирішуватиме, хто є олігархом в Україні.

"Чому саме РНБО зазначено в законопроекті? Тому що питання олігархів є комплексним. Тобто для того, щоб констатувати, що особа є олігархом, необхідно мати дані і від Антимонопольного комітету щодо активів, від податкової, Мінкульту, Нацкомтелерадіо, і дані щодо власності в медіа, і дані про причетність до політичної діяльності. Не існує будь-якого органу, який міг би так само комплексно оцінити діяльності тих чи інших осіб. Орган, який може акумулювати всю цю інформацію, - це РНБО", - упевнений глава Мін'юсту.

Він також заперечує, що прийняття закону про олігархів спрямоване на те, щоб вони позбулися впливу на ЗМІ. На його думку, цей факт не випливає з опублікованого тексту документа.

Міністр також прокоментував паралелі між законом про олігархів і законом про люстрацію, який був розкритикований в ЄСПЛ. Зокрема, Євросуд визнав відкритий реєстр люстрованих осіб в Україні порушенням прав людини. Законопроект про олігархів також передбачає створення відкритого реєстру олігархів. Малюська не бачить іншого шляху.

"Щоб закон працював, необхідно, щоб реєстр був публічним для того, щоб чиновники могли знати, хто є олігархом і подавати декларації про контакти з ним", - пояснив міністр.

Малюська вважає, що між законом про люстрацію і про олігархів є концептуальні відмінності і їх не можна порівнювати.