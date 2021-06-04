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Данилов: закон об олигархах - первая часть ряда законов. Остальные появятся через две недели

Автор: Юлия Струк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах - лишь первичная часть ряда законодательных актов. Все остальные должны появиться через две недели.

Об этом он рассказал в ходе брифинга.

"Президент требует, чтобы законопроект об олигархах был принят как можно скорее. Закон об олигархах - это первичная часть ряда законодательных актов. Президент дал поручение соответствующим органам... через две недели вы увидите следующие законопроекты в этой плоскости", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська отрицает нарушение прав граждан в нормах законопроекта об олигархах. Он также уверен, что этот документ не направлен на отбирание СМИ у владельцев.

Как писало РБК-Украина, Зеленский внес в парламент законопроект об олигархах. В документе говорится, что решение о внесении лица в реестр олигархов будет принимать СНБО.

Так, в парламенте прокомментировали внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об олигархах. Во фракциях и группах говорят, что еще не ознакомились со всеми положениями документа, но в то же время высказываются о нем с критикой.

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Новости Украины СНБОзаконопроектолигархиАлексей Данилов