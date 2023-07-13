RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Данилов призвал НАТО предоставить информацию об украинских коррупционерах за границей

Фото: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Члены НАТО должны предоставить имена украинских коррупционеров, которые хоронят деньги на банковских счетах в странах Альянса. Ведь для членства в НАТО Украине нужно побороть коррупцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Конечно, мы бы с вами хотели, чтобы все решалось быстро, но жизнь не проста, нам нужно выполнить домашнее задание для того, чтобы стать членами Альянса", - сказал Данилов.

Отвечая на вопрос, когда союзники предоставят Украине конкретные требования для вступления в Альянс, он отметил, что "мы очень быстро узнаем, о чем идет речь".

"Вы знаете, что нам периодически обвиняют в вопросе коррупции. Я бы хотел, чтобы члены НАТО предоставили нам имена украинских коррупционеров, которые прячут деньги на банковских счетах именно в странах Альянса", - подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов добавил, что Украина уже отвечает стандартам НАТО по нескольким критериям.

"То, что касается военной составляющей - мы 100% готовы быть в НАТО, мы начали переход на натовское вооружение, этот процесс движется очень быстро", - отметил он.

Вступление Украины в НАТО

В течение двух дней, 11 и 12 июля, в Вильнюсе проходил саммит стран НАТО. Одной из главных тем стала именно Украина. Накануне страны-члены Альянса согласовали совместное коммюнике, которое должно приблизить интеграцию Украины. А именно:

Однако члены НАТО не предоставили Украине приглашение в Альянс, пока не будут выполнены определенные условия.

Детальнее о том, чем закончился для Украины саммит НАТО в Вильнюсе - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОСНБОкоррупцияАлексей Данилов