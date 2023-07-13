UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Данілов закликав НАТО надати інформацію про українських корупціонерів за кордоном

Фото: секретар РНБО України Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Члени НАТО мають надати імена українських корупціонерів, які ховають гроші на банківських рахунках у країнах Альянсу. Адже для членства в НАТО Україні потрібно побороти корупцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Звичайно, ми б з вами хотіли, щоб все вирішувалося швидко, але життя не просте, нам треба виконати домашнє завдання для того, щоб стати членами Альянсу", - сказав Данілов.

Відповідаючи на питання щодо того, коли союзники нададуть Україні конкретні вимоги для вступу до Альянсу, він зазначив, що "ми дуже швидко дізнаємося, про що йдеться".

"Ви знаєте, що нам періодично закидають питання відносно корупції. Я б хотів, щоб члени НАТО надали нам імена українських корупціонерів, які ховають гроші на банківських рахунках саме у країнах Альянсу", - наголосив секретар РНБО.

Данілов додав, що Україна вже відповідає стандартам НАТО по декількох критеріях.

"Те, що стосується військового складника, - ми 100% готові бути у НАТО, ми розпочали перехід на натовське озброєння, цей процес рухається дуже швидко", - зазначив він.

Вступ України до НАТО

Протягом двох днів, 11 та 12 липня, у Вільнюсі проходив саміт країн НАТО. Однією із головних тем стала саме Україна. Напередодні країни-члени Альянсу погодили спільне комюніке, яке має наблизити інтеграцію України. А саме:

Однак члени НАТО не надали Україні запрошення до Альянсу, поки не будуть виконані певні умови.

Детальніше про те, чим закінчився для України саміт НАТО у Вільнюсі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРНБОкоррупцияОлексій Данілов