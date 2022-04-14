Данілов про затримання Медведчука: його взяли на західному кордоні

"Взагалі-то він (Медведчук - ред.) хотів потрапити в Росію, але (затримання - ред.) було на західному кордоні", - сказав Данілов, коментуючи затримання лідера-втікача ОПЗЖ.

На уточнююче запитання журналіста про те, що Медведчука затримали на кордоні з Угорщиною, секретар РНБО відповів: "Ви знаєте більше нас".

Данілов підкреслив, що Медведчука затримали саме 12 квітня, а не раніше. Він додав, що українські силові структури - не піар-агентства і якщо щось відбувається, то відразу доповідають суспільству.

Секретар РНБО уточнив, що Медведчук спеціально переодягнувся у військову форму, щоб перетнути український кордон. "Ніхто його не одягав, це був його одяг", - заявив Данілов.