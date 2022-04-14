Данілов про затримання Медведчука: його взяли на західному кордоні

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що, лідера "Опозиційної платформи - за життя" Віктора Медведчука затримали на західному кордоні України. Політика-втікача не переодягали у військовий камуфляж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Данілова BBC.
"Взагалі-то він (Медведчук - ред.) хотів потрапити в Росію, але (затримання - ред.) було на західному кордоні", - сказав Данілов, коментуючи затримання лідера-втікача ОПЗЖ.
На уточнююче запитання журналіста про те, що Медведчука затримали на кордоні з Угорщиною, секретар РНБО відповів: "Ви знаєте більше нас".
Данілов підкреслив, що Медведчука затримали саме 12 квітня, а не раніше. Він додав, що українські силові структури - не піар-агентства і якщо щось відбувається, то відразу доповідають суспільству.
Секретар РНБО уточнив, що Медведчук спеціально переодягнувся у військову форму, щоб перетнути український кордон. "Ніхто його не одягав, це був його одяг", - заявив Данілов.
Нагадаємо, про затримання Медведчука стало відомо ввечері 12 квітня. Політика-втікача взяли в результаті спецоперації СБУ. Воно охоронець розповів про місце, де ховається нардеп.
Зазначимо, після затримання Медведчука (кума Путіна) з Росії посипалися погрози українському керівництву. Наприклад, спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що президент України Володимир Зеленський буде "відповідати", якщо з політиком щось трапиться.
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