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Данілов про затримання Медведчука: його взяли на західному кордоні

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що, лідера "Опозиційної платформи - за життя" Віктора Медведчука затримали на західному кордоні України. Політика-втікача не переодягали у військовий камуфляж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Данілова BBC.

"Взагалі-то він (Медведчук - ред.) хотів потрапити в Росію, але (затримання - ред.) було на західному кордоні", - сказав Данілов, коментуючи затримання лідера-втікача ОПЗЖ.

На уточнююче запитання журналіста про те, що Медведчука затримали на кордоні з Угорщиною, секретар РНБО відповів: "Ви знаєте більше нас".

Данілов підкреслив, що Медведчука затримали саме 12 квітня, а не раніше. Він додав, що українські силові структури - не піар-агентства і якщо щось відбувається, то відразу доповідають суспільству.

Секретар РНБО уточнив, що Медведчук спеціально переодягнувся у військову форму, щоб перетнути український кордон. "Ніхто його не одягав, це був його одяг", - заявив Данілов.

Нагадаємо, про затримання Медведчука стало відомо ввечері 12 квітня. Політика-втікача взяли в результаті спецоперації СБУ. Воно охоронець розповів про місце, де ховається нардеп.

Зазначимо, після затримання Медведчука (кума Путіна) з Росії посипалися погрози українському керівництву. Наприклад, спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що президент України Володимир Зеленський буде "відповідати", якщо з політиком щось трапиться.

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Віктор МедведчукОлексій ДаніловРНБОВійна Росії проти України