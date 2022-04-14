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Данилов о задержании Медведчука: его взяли на западной границе

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что, лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука задержали на западной границе Украины. Беглого политика не переодевали в военный камуфляж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Данилова BBC.

"Вообще-то он (Медведчук - ред.) хотел попасть в Россию, но (задержание - ред.) было на западной границе", - сказал Данилов, комментируя задержание беглого лидера ОПЗЖ.

На уточняющий вопрос журналиста о том, что Медведчука задержали на границе с Венгрией, секретарь СНБО ответил: "Вы знаете больше нас".

Данилов подчеркнул, что Медведчука задержали именно 12 апреля, а не раньше. Он добавил, что украинские силовые структуры - не пиар-агентства и если что-то происходит, то сразу докладывают обществу.

Секретарь СНБО уточнил, что Медведчук специально переоделся в военную форму, чтобы пересечь украинскую границу. "Никто его не одевал, это была его одежда", - заявил Данилов.

Напомним, о задержании Медведчука стало известно вечером 12 апреля. Беглого политика взяли в результате спецоперации СБУ. Его охранник рассказал о месте, где скрывается нардеп.

Отметим, после задержания Медведчука (кума Путина) из России посыпались угрозы украинскому руководству. Например, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет "отвечать", если с политиком что-то случится.

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