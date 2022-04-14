Данилов о задержании Медведчука: его взяли на западной границе

"Вообще-то он (Медведчук - ред.) хотел попасть в Россию, но (задержание - ред.) было на западной границе", - сказал Данилов, комментируя задержание беглого лидера ОПЗЖ.

На уточняющий вопрос журналиста о том, что Медведчука задержали на границе с Венгрией, секретарь СНБО ответил: "Вы знаете больше нас".

Данилов подчеркнул, что Медведчука задержали именно 12 апреля, а не раньше. Он добавил, что украинские силовые структуры - не пиар-агентства и если что-то происходит, то сразу докладывают обществу.

Секретарь СНБО уточнил, что Медведчук специально переоделся в военную форму, чтобы пересечь украинскую границу. "Никто его не одевал, это была его одежда", - заявил Данилов.