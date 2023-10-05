Данилов о влиянии российской агентуры в Словакии: "Просто безумное"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

По его мнению, в мире сейчас существует определенное разделение стран. Часть демократических стран, поддерживающих права человека, свободу слова, понимают ценности - поддерживают Украину. Всего около 7 государств приняли сторону России. Но есть и те, кто хочет просто наблюдать.

"А есть партнеры, которые начинают потихоньку наблюдать, чем все это будет заканчиваться. Много ли таких стран? Нет, таких стран немного", - добавил секретарь СНБО.

Данилов прокомментировал выборы в Словакии, где победила антиукраинская сила. Он считает, что влияние российской агентуры в Словакии очень велико.

"И я могу сказать, что это право выбора народа Словакии, сделавшего такой выбор. Но имейте в виду - влияние российской агентуры в Словакии просто безумно. Они сначала были в Праге, но за счет того, что их там немного "погоняли", они перебрались в Братиславу. И то, что мы на сегодняшний день видим - это влияние РФ, которая пытается раздувать ситуацию в Европе", - сказал Данилов.

Выборы в Словакии

Напомним, вчера, 30 сентября, в Словакии прошли местные выборы. Больше всего голосов получила антиукраинская партия Smer-SD бывшего премьера Роберта Фицо.

При этом один из лидеров Словакии, бывший премьер Петер Пеллегрини после выборов резко изменил мнение о военной помощи Украине. Он заявил, что Словакии "больше нечего прислать" Украине.

Почему выборы в Словакии важны для Украины - читайте в материале РБК-Украина.