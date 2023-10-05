Данілов про вплив російської агентури в Словаччині: "Просто шалений"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

На його думку, у світі зараз існує певний розподіл країн. Частина демократичних країн, які підтримують права людини, свободу слова, розуміють цінності - підтримують Україну. Всього близько 7 держав стали на бік Росії. Але є й ті, які хочуть просто спостерігати.

"А є партнери, які починають потихеньку спостерігати чим все це буде закінчуватись. Чи багато таких країн? Ні, таких країн небагато", - додав секретар РНБО.

Данілов прокоментував вибори у Словаччині, де перемогла антиукраїнська сила. Він вважає, що вплив російської агентури у Словаччині дуже великий.

"І я можу сказати, що це право вибору народу Словаччини, який зробив такий вибір. Але майте на увазі - вплив російської агентури в Словаччині просто шалений. Вони спочатку були в Празі, але за рахунок того, що їх там трохи "поганяли", вони перебралися в Братиславу. І те що ми на сьогоднішній день бачимо - це вплив РФ, яка намагається роздмухувати ситуацію в Європі", - сказав Данілов.

Вибори у Словаччині

Нагадаємо, вчора, 30 вересня, у Словаччині відбулися місцеві вибори. Найбільше голосів отримала антиукраїнська партія Smer-SD колишнього прем’єра Роберта Фіцо.

При цьому один з лідерів Словаччини, колишній прем'єр Петер Пеллегріні після виборів різко змінив думку про військову допомогу Україні. Він заявив, що Словаччині "більше нічого надіслати" Україні.

Чому вибори у Словаччині важливі для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.