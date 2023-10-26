Данилов отреагировал на заявление спикера Палаты представителей о проверке помощи от США

Так чиновник отреагировал на вчерашнее заявление нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона относительно подотчетности помощи Украине.

Такую инициативу американского политика Данилов назвал "естественной".

"Спикер заявил, что они хотят проверять помощь, которую они оказывают. Это совершенно естественная вещь. Мы с удовольствием готовы предоставить всю информацию о получаемой помощи, никаких тайн нет", - подчеркнул секретарь СНБО.

Также он высказал мнение, что это никак не отразится на отношениях Украины и Штатов, а также "не повлияет на получение помощи".

Данилов обратил внимание, что Украина не только сама ведет учет предоставленного странами-партнерами вооружения, но также передает государствам эту информацию.

Что предшествовало

25 октября в США Палата представителей избрала своего нового спикера после отставки Кевина Маккарти. Спикером нижней палаты американского Конгресса стал республиканец Майк Джонсон, который является соратником экс-президента Дональда Трампа, и ранее голосовал против пакета помощи Украине в 40 миллиардов долларов.

Сейчас Джонсон, уже будучи новым спикером Палаты представителей США, заявил о своей готовности к переговорам о выделении помощи Украине, но "при определенных условиях". В частности, речь идет о желании подотчетности.

Напомним, что в настоящее время в Сенате ведутся дискуссии относительно поддержки запроса президента США Джо Байдена у Конгресса 106 млрд долларов на помощь Израилю и Украине, а также на укрепление оборонно-промышленного комплекса. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагается выделить на поставки Украине, 14,3 млрд долларов - Израилю.

Добавим, что группа сенаторов США от Республиканской партии предоставила отдельный законопроект, предложив не объединять в одном пакете финансовую помощь Украине и Израилю.