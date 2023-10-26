Данілов відреагував на заяву спікера Палати представників щодо перевірки допомогу від США

Так урядовець відреагував на вчорашню заяву нового спікера Палати представників США Майка Джонсона щодо підзвітності допомоги Україні.

Таку ініціативу американського політика Данилов назвав "природною".

"Спікер заявив, що вони хочуть перевіряти допомогу, яку вони надають. Це цілком природна річ. Ми із задоволенням готові надати всю інформацію про отримувану допомогу, жодних таємниць немає", - наголосив секретар РНБО.

Також він висловив думку, що це ніяк не вплине на відносини України та Штатів, а також "не вплине на отримання допомоги".

Данілов звернув увагу, що Україна не лише сама веде облік наданого країнами-партнерами озброєння, а й також передає державам цю інформацію.

Що передувало

25 жовтня у США Палата представників обрала свого нового спікера після відставки Кевіна Маккарті. Спікером нижньої палати американського Конгресу став республіканець Майк Джонсон, який є соратником екс-президента Дональда Трампа, і раніше голосував проти пакета допомоги Україні 40 мільярдів доларів.

Наразі Джонсон, уже будучи новим спікером Палати представників США, заявив про свою готовність до переговорів щодо виділення допомоги Україні, але "за певних умов". Зокрема йдеться про бажання підзвітності.

Нагадаємо, що зараз у Сенаті точаться дискусії щодо підтримки запиту президента США Джо Байдена у Конгресу 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також на зміцнення оборонно-промислового комплексу. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонується виділити на постачання Україні, 14,3 млрд доларів - Ізраїлю.

Додамо, що група сенаторів США від Республіканської партії надала окремий законопроект, запропонувавши не поєднувати в одному пакеті фінансову допомогу Україні та Ізраїлю.