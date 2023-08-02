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Данилов об отношениях Польши и Украины: объединены историей и уничтожением московского чудовища

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина и Польша едины в союзе несокрушимых. Страны объединяет общая европейская история и уничтожение московского чудовища.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

"Польша и Украина едины в своем союзе несокрушимых! Мы благодарим за каждый злотый, снаряд или доброе слово и за каждую женщину и ребенка, которых польский народ приютил в своем доме в самые страшные моменты нашей истории. Мы объединены общей европейской историей, миллионами родственных и дружеских связей и единой целью - уничтожение московского чудовища, которое посягнуло на нашу и вашу свободу", - пишет Данилов. 

Как отметил секретарь СНБО, Польша стоит бок о бок с Украиной с начала полномасштабного вторжения врага на территорию нашей страны. Киев благодарен Варшаве за оказанную помощь и помнит, кто первый "протянул ружье и хлеб". 

В то же время он отметил, что напряжение войны иногда вызывает эмоциональные действия и слова, однако "в нашей семье мы самостоятельные, без посторонней помощи сможем решить любые недоразумения". 

Также Данилов напомнил о том, что именно Польша предоставила первую партию оружия Украине после 24 февраля 2022 года.

Что этому предшествовало

Глава президентского Бюро международной политики Польши Марцин Пшидач заявил о том, что Украине следует начать ценить роль, которую его страна сыграла для Киева. Через некоторое время МИД Украины вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого. Последнему сообщили о том, что заявления о якобы неблагодарности не приняты и не соответствуют действительности. Польша со своей стороны пошла на аналогичный шаг и пригласила посла Украины в Польше Василия Зварыча.

Как отметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вызов посла Польши в МИД Украины не должен был состояться, поскольку Варшава оказывает Украине значительную помощь.

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