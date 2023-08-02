Данілов про відносини Польщі та України: об’єднанні історією й знищенням московської потвори

"Польща та Україна єдині у своєму союзі незламних! Ми дякуємо за кожний злотий, снаряд чи добре слово і за кожну жінку і дитину, яких польський народ прихистив у своїй домівці в найстрашніші моменти нашої історії. Ми об’єднанні спільною європейською історією, мільйонами родинних і дружніх зв’язків і єдиною ціллю - знищення московської потвори, яка посягнула на нашу і вашу свободу", - пише Данілов.

Як відзначив секретар РНБО, Польща стоїть пліч-о-пліч з України з початку повномасштабного вторгнення ворога на територію нашої країни. Київ вдячний Варшаві за надану допомогу й пам'ятає, хто перший "простягнув рушницю і хліб".

Водночас він зауважив, що напруження війни інколи викликає емоційні дії й слова, однак "в нашій родині ми самостійні, без сторонньої допомоги зможемо владнати будь-які непорозуміння".

Також Данілов нагадав про те, що саме Польща надала першу партію зброї Україні після 24 лютого 2022 року.

Що цьому передувало

Голова президентського Бюро міжнародної політики Польщі Марцін Пшидач заявив про те, що Україні слід почати цінувати роль, яку його країна відіграла для Києва. Через деякий час МЗС України викликало посла Польщі Бартоша Ціхоцького. Останньому повідомили про те, що заяви про нібито невдячність неприйняті та не відповідають дійсності. Польща, зі свого боку, пішла на аналогічний крок й запросила посла України в Польщі Василя Зварича.

Як відзначив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, виклик посла Польщі до МЗС України не повинен був відбутись, оскільки Варшава надає Україні значну допомогу.