Данілов про загрозу вторгнення РФ: немає приводів для паніки

"Ситуація яка є, вона є цілком для нас зрозумілою. Немає ніяких на сьогоднішній день приводів для того, щоб ми з вами панікували. Я б просив щоб ми усі були з вами в спокої", - заявив Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що ситуація навколо агресії з боку Російської Федерації є контрольованою, у зв'язку з чим важливо зберігати спокій.

"Ситуація є абсолютно контрольованою. Для нас не є нічого нового у тому, що на сьогоднішній день відбувається. Я хочу щоб ми усі з вами розуміли: у кожної країни є свої завдання, кожна країна дбає про свою країну. Коли відбуваються ті, чи інші речі - ми маємо з вами перш за все аналізувати спокійно й зробити висновки для нашої країни", - додав Данілов.