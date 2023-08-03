Данилов: Украина имеет право на удары по территории РФ оружием собственного производства

Украина не имеет никаких запретов на использование вооружения, разработанного отечественным военно-промышленным комплексом, для нанесения ударов по территории РФ.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "Єдині новини".

Чиновник подчеркивает, что если страна-агрессор развернула против Украины огромную военную кампанию, и из-за российских атак в нашем государстве гибнут гражданские, в том числе и дети, то "какие должны быть табу?"

Секретарь СНБО обратил внимание на договоренности украинской стороны со странами-партнерами не применять их вооружение по территории России. Это необходимо, чтобы партнеров не обвиняли якобы в причастности к войне РФ против Украины.

Однако, указывает Данилов, данный запрет не касается оружия украинского производства.

"Хочу сказать, что у нас есть определенные достижения в этом. Хотя не все можно рассказывать, но то, что узнали представители CNN относительно морских дронов - это вещи, которые имеют очень ограниченное количество стран", - заявил чиновник.

Также Данилов добавил, что подобные разработки "на отлично" выполняют боевые задания.

Украинские морские беспилотники

Напомним, еще в ноябре 2022 года Украина запустила сбор средств на первый в мире флот морских беспилотников. Они, в частности, должны помочь военным ВСУ защитить морскую акваторию.

Министра цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подчеркнул, что такие дроны могут существенно изменить ситуацию в акватории Черного моря. Глава Минобороны Алексей Резников добавил, что Украине нужны морские дроны, чтобы атаковать флот РФ, и таким образом защищать гражданские объекты.

Недавно, в конце июля, на международной оборонной выставке International Defence Industry Fair (IDEF 2023) в Стамбуле продемонстрировали модель нового украинского морского дрона MAGURA V5.

Напомним, ранее мы сообщали, что на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.