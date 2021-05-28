Данилов: Україна схиляється до версії Канади, що атака на літак МАУ в Ірані - теракт

Україна схиляється до версії, що атака на літак МАУ в Ірані була терактом. Раніше до такого висновку дійшов Канадський суд .

Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" .

Він підкреслив, що підтримує позицію Канади в цьому питанні.

"Я можу сьогодні сказати, що ми схиляємося до думки, що рішення, яке прийняв канадський суд, це було терактом щодо українського літака. Ми сьогодні все більше схиляємося до цієї думки, і цю думку підтверджуємо", - заявив Данилов.

Boeing 737 "Міжнародних Авіаліній України" зазнав аварії 8 січня 2020 року через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Тегерана. Унаслідок загинули 176 осіб. Пізніше влада Ірану зізналася, що літак помилково збили іранські сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше з'явилися доказ того, що іранська влада з самого початку знала причину катастрофи літака МАУ, але перші три дні навмисно приховувала її.

Відзначимо, що у справі про катастрофу в Ірані проходять 10 осіб, але Київ впевнений, що Тегеран знайшов "цапів відбувайлів".

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" 28 травня експерти та гості студії - Олексій Данілов, Дмитро Кулеба, експерт у галузі авіації Вадим Лукашевич та інші - розказують, чи можна вважати дії білоруської влади актом міжнародного тероризму та чим тепер Лукашенко загрожує Україні. Крім того, пасажир літака Ryanair який примусово посадили у Мінську, розповість деталі того, що відбулося.

Також увагу приділяють спецоперації із затримання "вагнерівців", зокрема, дадуть відповідь на питання: що це було - провал українських спецслужб чи фейк?



Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Віталій Кличко прокоментував слова Володимира Зеленського про їхні взаємини та обшуки у структурах Київської міської державної адміністрації.



Заслужений лікар України Ольга Голубовська різко висловилася про систему охорони здоров'я у нашій країні.



Також у ефірі відомі українські лікарі пояснили, що думають про звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова.



Політики, до слова, теж висловилися про звільнення Степанова і пояснили - це добре чи погано для країни.



Також у прямому ефірі сталася суперечка між Віталієм Кличком і Давидом Арахамією про корупцію у Київській міській адміністрації та про розвиток столиці.