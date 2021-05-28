Данилов: Украина склоняется к версии Канады, что атака на самолет МАУ в Иране - теракт

Украина склоняется к версии, что атака на самолет МАУ в Иране была терактом. Ранее к таком выводу пришел канадский суд .

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" .

Он подчеркнул, что поддерживает позицию Канады в этом вопросе.

"Я могу сегодня сказать, что мы склоняемся к мысли, что решение, которое принял канадский суд, это было терактом в отношении украинского самолета. Мы сегодня все больше склоняемся к этой мысли, и это мнение подтверждаем", - заявил Данилов.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января 2020 года через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.

Напомним, ранее появились доказательство того, что иранская власть с самого начала знала причину катастрофы самолета МАУ, но первые три дня намеренно скрывала ее.

Отметим, что по делу о катастрофе в Иране проходят 10 человек, но Киев уверен, что Тегеран нашел "козлов отпущения".

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" 28 мая эксперты и гости студии - Алексей Данилов, Дмитрий Кулеба, эксперт в области авиации Вадим Лукашевич и другие - рассказывают, можно ли считать действия белорусских властей актом международного терроризма и чем теперь Лукашенко угрожает Украине. Кроме того, пассажир самолета Ryanair который принудительно посадили в Минске, расскажет детали того, что произошло.

Также внимание уделяют спецоперации по задержанию "вагнеровцев", в частности, ответят на вопрос: что это было - провал украинских спецслужб или фейк?



Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Виталий Кличко прокомментировал слова Владимира Зеленского об их взаимоотношениях и обыски в структурах Киевской городской государственной администрации.



Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская резко высказалась о системе здравоохранения в нашей стране.



Также в эфире известные украинские врачи объяснили, что думают об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.



Политики, к слову, тоже высказались об увольнении Степанова и объяснили - это хорошо или плохо для страны.



Также в прямом эфире произошел спор между Виталием Кличко и Давидом Арахамией о коррупции в Киевской городской администрации и о развитии столицы.