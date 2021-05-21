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Суд у Канаді назвав терактом атаку на український літак в Ірані

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Онтаріо, П'ятниця 21 травня 2021 09:13
Суд у Канаді назвав терактом атаку на український літак в Ірані Фото: атаку на український літак в Ірані назвали терактом (wikipedia.org by Mehr News Agency)
Автор: Анастасія Рокитна

Суд канадської провінції Онтаріо визнав, що Іран скоїв теракт, атакувавши український літак у січні 2020 року. Суд постановив, що з урахуванням всіх ймовірностей ракетний удар з боку Ірану був навмисним.

Про це повідомляє телеканал Global News.

Суд прийняв таке рішення, спираючись на думки двох експертів, один з яких дійшов висновку, що іранській стороні було відомо, що повітряне судно є цивільним літаком.

"Позивачі встановили, що, збивши (літак) рейсу 752, відповідачі (Іран) здійснили теракт, це являє собою терористичну діяльність", - заявив суддя Едвард Белобаба.

Boeing 737" Міжнародних Авіаліній України " зазнав аварії 8 січня через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Тегерана. В результаті загинули 176 осіб. Пізніше влада Ірану зізналася, що літак помилково збили іранські сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше з'явилися доказ того, що іранська влада з самого початку знала причину катастрофи літака МАУ, але перші три дні навмисно приховувала її.

Зазначимо, що у справі про катастрофу в Ірані проходять 10 осіб, але Київ впевнений, що Тегеран знайшов "козлів відпущення".

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