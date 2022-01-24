Є більше 10 сценаріїв. В СБУ оцінили готовність Харкова до потенційної військової загрози

Начальник управління Служби безпеки України в Харківській області (СБУ) Роман Дудін заявив, що відомо більше 10 сценаріїв вторгнення Росії в Україну. За його словами, на сьогодні загрози захоплення Харкова немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телерадіокомпанію Simon .

"Нам відомо більше десяти потенційних сценаріїв розвитку подій. Відпрацьовані всі, відпрацьовані навіть при повній зміні керівництва", - сказав Дудін в ході наради в Харківській обласній державній адміністрації.

Начальник управління СБУ додав, що в Харківській області ситуацію про можливу військову загрозу з боку Росії нагнітають окремі політичні сили. "На сьогодні приводів для цього в Харківському регіоні немає", - додав Дудін.

Мер Харкова Ігор Терехов своєю чергою заявив, що обстановка в місті спокійна і стабільна. За його словами, всі підприємства працюють у штатному режимі, а інвестори не зупинили співпрацю з міською владою.

"Ми живемо в такому становищі (загрози війни - ред.) вже майже вісім років. Ми не допускали і не допустимо ніяких провокацій і будемо діяти дуже жорстко, їх припиняючи. У харків'ян не повинно бути ніяких приводів для занепокоєння", - додав Терехов.

Командир 4-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України Олег Ковальчук повідомив агентству Kharkiv Today, що обстановка на кордоні Харківської області стабільна, нестандартних ситуацій не спостерігається. Він додав, що охорона кордону посилена.

"Ми володіємо тією обстановкою, яка є на кордоні суміжної держави. На сьогодні обстановка стабільна і контрольована. З боку сусідньої держави будь-яких нестандартних активних дій не спостерігається", - уточнив Ковальчук.