Індія може обмежити постачання COVID-вакцини в Україну, - джерело
Реагуючи на дискредитаційну кампанію в Україні проти індійської вакцини від COVID-19 та загалом проти Індії як виробника медичних препаратів, індійський виробник вакцини вирішив уповільнити й може відкласти взагалі постачання AstraZeneca (CoviShield) в Україну.
Про це повідомили джерела РБК-Україна в Офісі президента.
За словами співрозмовника, сьогодні голова МОЗ Максим Степанов доповів про це президенту.
Крім того, Міністерство закордонних справ України отримало лист від посольства Індії в Україні, в якому підкреслюється неприпустимість дискредитаційних заяв в Україні щодо індійської вакцини. Відповідальність за такі заяви несуть в тому числі чинні народні депутати.
"Президент доручив Степанову терміново провести переговори про відновлення постачання вакцини", - повідомило джерело.
Зазначимо, в Україні на цьому тижні починається другий етап вакцинації від коронавірусу. З 22 березня в країні будуть прищеплювати сімейних лікарів, а також людей, які старше 80 років.
Загалом Україна законтрактувала 1,5 мільйони доз вакцини AstraZeneca проти коронавірусу.