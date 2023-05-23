Данилов спрогнозировал постоянные протесты в РФ до победы Украины в войне

У Данилова спросили, возможны ли сейчас такие инциденты, как в Белгородской области, в других регионах России.

"Брянская, Курская, Воронежская области, другие края - они не могут быть в безопасности с учетом того, что количество российских граждан, которые против того режима, конечно, они могут в любой точке РФ вставать на протесты. Более того, я уверен, что это будет постоянный процесс до нашей победы", - заявил Данилов.

Стоит заметить, что такое заявление секретаря СНБО прозвучало на фоне операции "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" в Белгородской области. Бойцы этих подразделений отмечают, что местное население не оказывает сопротивления их рейду.

Протесты в России

Граждане РФ с начала полномасштабной войны против Украины неоднократно выходили на протесты. Но акции не были настолько массовыми, чтобы свергнуть действующий режим диктатора Владимира Путина.

В частности, недовольство среди населения вызывала мобилизация, которую глава Кремля объявлял в 2022 году.

При этом, по данным соцопросов, по состоянию на конец марта 2023 года около 70% граждан РФ поддерживали войну против Украины.