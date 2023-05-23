Данілов спрогнозував постійні протести в РФ до перемоги України у війні

У Данілова запитали, чи можливі зараз такі інциденти, як у Бєлгородській області, в інших регіонах Росії.

"Брянська, Курська, Воронезька області, інші краї - вони не можуть бути в безпеці з урахуванням того, що кількість російських громадян, які проти того режиму, звичайно, вони можуть у будь-якій точці РФ вставати на протести. Більше того, я впевнений, що це буде постійний процес до нашої перемоги", - заявив Данілов.

Варто зауважити, що така заява секретаря РНБО пролунала на тлі операції "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" у Бєлгородській області. Бійці цих підрозділів зазначають, що місцеве населення не чинить опору їхньому рейду.

Протести у Росії

Громадяни РФ від початку повномасштабної війни проти України неодноразово виходили на протести. Але акції не були настільки масовими, щоб повалити чинний режим диктатора Володимира Путіна.

Зокрема, невдоволення серед населення викликала мобілізація, яку голова Кремля оголошував 2022 року.

При цьому, за даними соцопитувань, станом на кінець березня 2023 року близько 70% громадян РФ підтримували війну проти України.