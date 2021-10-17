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Данілов про санкції проти "злодіїв у законі": людей внесли не помилково, але з помилками

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Неділя 17 жовтня 2021 19:16
Данілов про санкції проти "злодіїв у законі": людей внесли не помилково, але з помилками Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що до списку санкцій "злодіїв у законі" внесли 108 осіб не помилково, а з помилками в даних. Він пояснив, що помилки були допущені в прізвищах фігурантів списку санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

"Помилки в прізвищах були, вони вже всі виправлені", - заявив секретар РНБО і підкреслив, що правоохоронців, які допустили помилки в транслітерації, були покарані.

За його словами, серед більш ніж 650 осіб, які були внесені до списку санкцій, виявилося в переліку випадково і санкції щодо його вже зняли. Однак Данілов не уточнив, кого саме внесли до списку санкцій помилково.

Нагадаємо, раніше Данілов запевнив, що помилки щодо 108 осіб вже виправлені. За його словами, 8 чиновників, причетних до формування санкційних списків, були покарані. Частину з них звільнили з лав МВС, ще двох понизили на посадах у Міністерстві. Водночас імен цих людей він не назвав.

Крім того, в офісі президента встановлюються обставини внесення до списку санкцій більше ніж сто осіб, яких помилково зарахували до "злодіїв у законі".

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