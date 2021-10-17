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Санкцій проти "злодіїв у законі": в ОП з'ясують, як у списку з'явилися помилки

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Київ, Неділя 17 жовтня 2021 00:23
Санкцій проти "злодіїв у законі": в ОП з'ясують, як у списку з'явилися помилки Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

В Офісі президента зараз встановлюються обставини внесення до списку санкцій понад сто осіб, яких помилково зарахували до "злодіїв у законі". У тому числі перевіряється, чи могли такі дії бути умисними.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW.

Секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу в п'ятницю заявив, що в рішенні Ради національної безпеки, яке стосувалося санкцій щодо кримінальних авторитетів, була допущена помилка щодо 108 осіб.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк закликав відмовитися від спекулятивних оцінок тих чи інших санкційних рішень. За його словами, при підготовці зазначених матеріалів порушення були допущені співробітниками МВС, коли відомство очолював Арсен Аваков.

За словами Подоляка, на цей час в повному обсязі встановлюються конкретні обставини, як допускалися порушення, і перевіряється, чи були вони умисними.

"Ця перевірка ще не закінчилася", - зазначив він.

В ОП пообіцяли, що згодом РНБО проінформує про результати перевірки.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов запевнив, що помилки щодо 108 осіб вже виправлені. За його словами, 8 чиновників, причетних до формування санкційних списків, були покарані. Частину з них звільнили з лав МВС, ще двох понизили на посадах у міністерстві. Разом з тим імен цих людей він не назвав.

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