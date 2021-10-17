Данилов о санкциях против "воров в законе": людей внесли не по ошибке, но с ошибками

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в санкционный список "воров в законе" внесли 108 человек не по ошибке, а с ошибками в данных. Он объяснил, что ошибки были допущены в фамилиях фигурантов списка санкций.

" Ошибки в фамилиях были, они уже все исправлены" , - заявил секретарь СНБО и подчеркнул, что правоохранителей, допустивших ошибки в транслитерации, были наказаны.