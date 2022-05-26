RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Данілов розповів, як до захисників "Азовсталі" ставляться в полоні

Фото: Олексій Данілов (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

До захисників "Азовсталі" не застосовують насильства. Згодом усіх бійців мають обміняти на полонених росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі 24 каналу.

"Можу підтвердити, що на сьогоднішній день немає застосування тортур чи ганебного ставлення до наших військових. Як буде далі - побачимо, ми стежимо за цим процесом", - заявив секретар РНБО.

За його словами, по можливості влада братиме активну участь, а зараз є домовленість, щоб не розголошувати деталі.

"Зараз ми молимося, щоб вони були живі та здорові", - додав він.

Данілов повідомив, питанням звільнення полонених "азовців" опікуються люди, які брали на себе такі гарантії.

Нагадаємо, днями командир полку "Азов" Денис Прокопенко зміг ненадовго зателефонувати своїй дружині Катерині і сказати, що українські військові з "Азовсталі" утримуються в "задовільних" умовах і до них не застосовується насильство.

Раніше ми повідомляли, "Азов" припинив оборону Маріуполя. Наказ надійшов від вищого військового керівництва.

А 17 травня автобуси з українськими військовими з "Азовсталі" прибули до тимчасово окупованої Оленівки, що у Донецькій області.

Читайте РБК-Україна в Google News
АзовстальВійна в Україні