Данілов розповів, як до захисників "Азовсталі" ставляться в полоні

"Можу підтвердити, що на сьогоднішній день немає застосування тортур чи ганебного ставлення до наших військових. Як буде далі - побачимо, ми стежимо за цим процесом", - заявив секретар РНБО.

За його словами, по можливості влада братиме активну участь, а зараз є домовленість, щоб не розголошувати деталі.

"Зараз ми молимося, щоб вони були живі та здорові", - додав він.

Данілов повідомив, питанням звільнення полонених "азовців" опікуються люди, які брали на себе такі гарантії.