Данилов рассказал, как к защитникам "Азовстали" относятся в плену

К защитникам "Азовстали" не применяют насилия. Впоследствии всех бойцов должны обменять на пленных россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире 24 канала.
"Могу подтвердить, что на сегодняшний день нет применения пыток или позорного отношения к нашим военным. Как будет дальше - увидим, мы следим за этим процессом", - заявил секретарь СНБО.
По его словам, по возможности власть будет принимать активное участие, а сейчас есть договоренность, чтобы не разглашать детали.
"Сейчас мы молимся, чтобы они были живы и здоровы", - добавил он.
Данилов сообщил, вопросом освобождения пленных "азовцев" занимаются люди, которые брали на себя такие гарантии.
Напомним, на днях командир полка"Азов" Денис Прокопенко смог ненадолго позвонить своей жене Екатерине и сказать, что украинские военные с "Азовстали" содержатся в "подходящих" условиях и к ним не применяется насилие.
Ранее мы сообщали, "Азов" прекратил оборону Мариуполя. Приказ поступил от высшего военного руководства.
А 17 мая автобусы с украинскими военными из"Азовстали" прибыли во временно оккупированную Еленовку, что в Донецкой области.