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Данилов рассказал, как к защитникам "Азовстали" относятся в плену

Фото: Алексей Данилов (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

К защитникам "Азовстали" не применяют насилия. Впоследствии всех бойцов должны обменять на пленных россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире 24 канала.

"Могу подтвердить, что на сегодняшний день нет применения пыток или позорного отношения к нашим военным. Как будет дальше - увидим, мы следим за этим процессом", - заявил секретарь СНБО.

По его словам, по возможности власть будет принимать активное участие, а сейчас есть договоренность, чтобы не разглашать детали.

"Сейчас мы молимся, чтобы они были живы и здоровы", - добавил он.

Данилов сообщил, вопросом освобождения пленных "азовцев" занимаются люди, которые брали на себя такие гарантии.

Напомним, на днях командир полка"Азов" Денис Прокопенко смог ненадолго позвонить своей жене Екатерине и сказать, что украинские военные с "Азовстали" содержатся в "подходящих" условиях и к ним не применяется насилие.

Ранее мы сообщали, "Азов" прекратил оборону Мариуполя. Приказ поступил от высшего военного руководства.

А 17 мая автобусы с украинскими военными из"Азовстали" прибыли во временно оккупированную Еленовку, что в Донецкой области.

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