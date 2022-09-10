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Данілов розповів, на якій меті можуть зупинитися українські військові

Фото: Олексій Данилов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов підкреслив, що Збройні сили України зупиняться там, де закінчаться їхні інтереси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву Данілова в інтерв'ю "Голос Америки".

"ВСУ зупиниться там, де будуть закінчуватися наші інтереси. А інтереси ВСУ закінчаться там, де почнеться кінець російської недоімперії", - написав він.

За його словами, зараз завдання України полягає в тому, щоб відняти у Росії навіть бажання думати, що вона може нападати на сусідні країни.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що однією з цілей нашої країни у війні проти РФ є повне виведення військ країни-агресора з окупованих територій.

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РНБОЗбройні сили УкраїниОлексій ДаніловВійна Росії проти України