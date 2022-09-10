Данилов рассказал, на какой цели могут остановиться украинские военные

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что Вооруженные силы Украины остановятся там, где закончатся их интересы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление Данилова в интервью " Голос Америки ".

"ВСУ остановится там, где будут заканчиваться наши интересы. А интересы ВСУ закончатся там, где начнется конец российской недоимперии", - написал он.

По его словам, сейчас задача Украины состоит в том, чтобы отнять у России даже желание думать, что она может нападать на соседние страны.