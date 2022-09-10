UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Данилов рассказал, на какой цели могут остановиться украинские военные

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что Вооруженные силы Украины остановятся там, где закончатся их интересы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление Данилова в интервью "Голос Америки".

"ВСУ остановится там, где будут заканчиваться наши интересы. А интересы ВСУ закончатся там, где начнется конец российской недоимперии", - написал он.

По его словам, сейчас задача Украины состоит в том, чтобы отнять у России даже желание думать, что она может нападать на соседние страны.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что одной из целей нашей страны в войне против РФ является полный вывод войск страны-агрессора из оккупированных территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОВооруженные силы УкраиныАлексей ДаниловВойна России против Украины