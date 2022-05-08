Зеленський назвав мету України у війні з Росією

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у віртуальній зустрічі лідерів G7. Назвав головні цілі нашої країни у війні проти російських оккупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Під час виступу президент України наголосив на тому, що наша країна й надалі рішуче захищатиме свій суверенітет й територіальну цілісність.

За словами Зеленського, у війні проти Росії, кінцевою метою для України є:

повне виведення російських військових та техніки з території нашої країни;

забезпечення нашої країни здатністю захистити себе в майбутньому.

Президент наголосив на тому, що розраховує на міжнародних союзників України, у тому ж числі й на лідерів G7 щодо надання необхідної допомоги у сфері обороноздатності й забезпеченні швидкого та ефективного відновлення економіки.

"Україна, як і раніше, віддана тісній співпраці з членами G7 для підтримки макроекономічної стабільності перед проблемами, спричиненими повномасштабним російським вторгненням, масовим руйнуванням найважливіших об'єктів інфраструктури та порушенням традиційних маршрутів транспортування українських експортних товарів", - пише пресслужба Білого дому.

Також Зеленський наголосив на тому, що Україна й надалі готова відстоювати спільні демократичні цінності та принципи, у тому ж числі повагу до прав людини й верховенство закону.