Зеленський назвав мету України у війні з Росією
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у віртуальній зустрічі лідерів G7. Назвав головні цілі нашої країни у війні проти російських оккупантів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.
Під час виступу президент України наголосив на тому, що наша країна й надалі рішуче захищатиме свій суверенітет й територіальну цілісність.
За словами Зеленського, у війні проти Росії, кінцевою метою для України є:
- повне виведення російських військових та техніки з території нашої країни;
- забезпечення нашої країни здатністю захистити себе в майбутньому.
Президент наголосив на тому, що розраховує на міжнародних союзників України, у тому ж числі й на лідерів G7 щодо надання необхідної допомоги у сфері обороноздатності й забезпеченні швидкого та ефективного відновлення економіки.
"Україна, як і раніше, віддана тісній співпраці з членами G7 для підтримки макроекономічної стабільності перед проблемами, спричиненими повномасштабним російським вторгненням, масовим руйнуванням найважливіших об'єктів інфраструктури та порушенням традиційних маршрутів транспортування українських експортних товарів", - пише пресслужба Білого дому.
Також Зеленський наголосив на тому, що Україна й надалі готова відстоювати спільні демократичні цінності та принципи, у тому ж числі повагу до прав людини й верховенство закону.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами Зеленського, Україна буде вважати перемогою у війні проти Росії, коли війська країни-окупанта будуть витіснені на позиції до 24 лютого.
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