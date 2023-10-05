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Данилов: радикализма в отношении граждан, которые жили на оккупированных территориях, не будет

Четверг 05 октября 2023 08:53
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Данилов: радикализма в отношении граждан, которые жили на оккупированных территориях, не будет Фото: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

После окончания войны радикализма в отношении граждан Украины, которые проживали на временно оккупированных россиянами территориях, не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

Данилов отметил, что гражданам, которые проживали на временно оккупированных территориях, главной задачей является сохранить свою жизнь.

"Потому что они нам точно будут нужны для строительства территории, которая сегодня оккупирована. Это главное. Если они (оккупанты - ред.) там собираются издавать какие-то свои цидулы, то это нет никакого уничтожения. Жизнь человека является самой высокой ценностью. Даже если человек возьмет ту или иную цидулу, мы будем потом разбираться, где и при каких обстоятельствах", - сказал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что никакого радикализма по отношению к этим украинцам не будет.

"И поверьте, не будет такого радикализма, как некоторые начинают пугать. Что сейчас якобы придут "фашисты", которые они себе придумали, и будут с вами разбираться. Мы вернем все эти земли, и все они будут у нас дома", - отметил Данилов.

Алгоритм действия после деоккупации Крыма и Донбасса

Напомним, МВД разработало алгоритм работы после того, как Украина освободит части Донецкой и Луганской областей и Крым, которые находились под контролем РФ с 2014 года.

Отметим, что секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что для таких территорий не должно быть никакой отдельной политики.

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