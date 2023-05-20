Данилов о протестах в Грузии: украинцы будут рядом в борьбе свободных против рабов

Свободная Грузия обязательно одержит победу, а украинцы будут находиться рядом в борьбе свободных против рабов.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Грузия обязательно победит и оставит в прошлом темные времена, которые сейчас набросились на нее из мерзких северных болот. Украинцы будут рядом с вами в этой борьбе свободных против рабов", - заявил Данилов.

Он также отметил, что Украина с радостью поделится своим опытом борьбы против России.

"Сейчас российская тьма душит свободную Грузию, но мы поделимся опытом нашей борьбы и знаем, что Грузия будет свободной и независимой, территориально целостной и суверенной", - подчеркнул секретарь СНБО.

Протесты в Грузии

Напомним, что сегодня, 20 мая, в районе отеля Kvareli Lake Resort в Кахетии произошли столкновения полиции с протестующими. Участники акции заявляли, что в страну прибыла дочь главы МИД РФ, которая приехала на свадьбу к одному из членов семьи.

Позже протестующие сняли блокаду с отеля. В Тбилиси пикетирущие парламент выдвинули ультиматум правящей партии. В частности, они требуют выполнения двух пунктов: отозвать согласие на прямое авиасообщение с Россией, а также освободить всех задержанных активистов на митинге возле отеля.

Вскоре президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на визит дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и призвала народ бойкотировать авиакомпании летающие в РФ.

Лидер правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе назвал акции против прямого авиасообщения с Россией и сегодняшние протесты из-за приезда дочери Лаврова "ксенофобией". В то же время Кобахидзе сказал, что полагается на информацию отеля, который заявил, что Лавровой на территории отеля нет.

Возобновление авиасообщения с РФ

Напомним, что 15 мая Грузия возобновила прямые авиарейсы из России, которые были запрещены почти четыре года. Россия еще в июле 2019 года ввела запрет на полеты в Грузию. В Тбилиси такой шаг Кремля также вызвал критику, однако на днях власти все же возобновили рейсы.

Позже в ЕС отметили, что такое решение Тбилиси противоречит соглашению об ассоциации Грузия - ЕС, согласно которому страна должна поддерживать внешнюю политику Евросоюза. Возобновление авиарейсов между Россией и Грузией также раскритиковали в МИД Украины.

В свою очередь, Госдеп США также выразил обеспокоенность возобновлением авиасообщения между Грузией и Россией.