Данілов попередив українців про дуже складну війну і назвав причину

"На жаль, допомоги все ще недостатньо, щоб ми мали паритет із ворогом у важкому озброєнні. Вдячні усім нашим партнерам і сподіваємось, паритету буде досягнуто. Нас чекає дуже складна війна, і крім нас нашу країну ніхто захищати не буде", - написав Данілов.

Нагадаємо, як заявив президент Володимир Зеленський, ситуація на Донбасі залишається дуже важкою, оскільки армія противника використовує всі свої ресурси в техніці і живій силі, щоб руйнувати східні регіони України.

Додамо, як вважають у Німеччині, глава Кремля Володимир Путін готувався до війни з Україною як мінімум рік. Тому він зможе вести війну "довгий час".

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