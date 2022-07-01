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Данілов попередив українців про дуже складну війну і назвав причину

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Військової допомоги, яку отримує Україна від союзників недостатньо для паритету з Росією у важкому озброєнні. Українців чекає дуже складна війна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter секретаря РНБО Олексія Данілова.

"На жаль, допомоги все ще недостатньо, щоб ми мали паритет із ворогом у важкому озброєнні. Вдячні усім нашим партнерам і сподіваємось, паритету буде досягнуто. Нас чекає дуже складна війна, і крім нас нашу країну ніхто захищати не буде", - написав Данілов.

Нагадаємо, як заявив президент Володимир Зеленський, ситуація на Донбасі залишається дуже важкою, оскільки армія противника використовує всі свої ресурси в техніці і живій силі, щоб руйнувати східні регіони України.

Додамо, як вважають у Німеччині, глава Кремля Володимир Путін готувався до війни з Україною як мінімум рік. Тому він зможе вести війну "довгий час".

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Олексій ДаніловВійськова допомогаВійна Росії проти України