Росія дістала все із запасів. Зеленський назвав ситуацію на Донбасі найбільш жорсткою

Ситуація в Донецькій і Луганській областях залишається дуже важкою. Армія противника використовує всі свої ресурси в техніці і живій силі, щоб руйнувати східні регіони України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні , повідомляти РБК-Україна .

"Ситуація на Донбасі залишається найбільш жорсткою. Вогнева перевага окупантів досі дуже відчувається. Вони дістали вже просто все зі своїх запасів, щоб бити по Луганщині та Донеччині", - заявив президент України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у своєму зверненні до НАТО також заявив, що його участь на наступному саміті буде свідченням перемоги України.

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