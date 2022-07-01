Данилов предупредил украинцев об очень сложной войне и назвал причину

"К сожалению, помощи все еще недостаточно, чтобы мы имели паритет с врагом в тяжелом вооружении. Благодарны всем нашим партнерам и надеемся, паритет будет достигнут. Нас ждет очень сложная война, и кроме нас нашу страну никто защищать не будет", - написал Данилов.

Напомним, как заявил президент Владимир Зеленский, ситуация на Донбассе остается очень тяжелой, поскольку армия противника использует все свои ресурсы в технике и живой силе, чтобы разрушать восточные регионы Украины.

Добавим, как считают в Германии, глава Кремля Владимир Путин готовился к войне с Украиной как минимум год. Поэтому он сможет вести войну "долгое время".

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