RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Данилов объяснил, зачем россияне обстреляли Белгород

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Обстреливая Белгород, Кремль пытается еще больше устрашить население России и таким образом нагнетает эскалацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова.

"Белгород. Российская оккупационная армия продолжает провокационные обстрелы собственных городов с целью устрашения гражданского населения и нагнетания эскалации", - пишет он.

По словам Данилова, только предоставление Украине дальнобойного оружия позволит локализовать источник московитских провокаций на этапе планирования и подготовки к пуску.

Напомним, вечером 20 апреля в российском Белгороде раздались мощные взрывы, а местные жители опубликовали в сети фото большой воронки.

Позже Минобороны РФ признало, что российская авиация якобы случайно сбросила на Белгород бомбу.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, россияне признали, что сами сбросили авиабомбу на Белгород, чтобы не деморализовать граждан. Руководство РФ боится признавать, что их страна может оказаться незащищенной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОРоссийская Федерация