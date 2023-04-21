Данілов пояснив, навіщо росіяни обстріляли Бєлгород

"Бєлгород. Російська окупаційна армія продовжує провокаційні обстріли власних міст з метою залякування цивільного населення і нагнітання ескалації", - пише він.

За словами Данілова, лише надання Україні далекобійної зброї дасть можливість локалізувати джерело московітських провокацій на етапі планування та підготовки до пуску.

Нагадаємо, ввечері 20 квітня у російському Бєлгороді пролунали потужні вибухи, а місцеві жителі опублікували у мережі фото великої вирви.

Пізніше Міноборони РФ визнало, що російська авіація нібито випадково скинула на Бєлгород бомбу.

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, росіяни визнали, що самі скинули авіабомбу на Бєлгород, щоб не деморалізувати громадян. Керівництво РФ боїться визнавати, що їхня країна може бути незахищеною.