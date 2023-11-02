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Данилов объяснил, почему предельный возраст для призывников не снизили до 25 лет

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский все еще не утвердил снижение предельного возраста призыва на военную службу до 25 лет, поскольку это чувствительный вопрос.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Liga.net заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Это очень чувствительный вопрос, когда нужно своим решением взять ответственность, что более молодые люди должны идти на фронт. Это очень сложно. Это очень тяжело", - подчеркнул Данилов. 

По его словам, сейчас задача в том, чтобы максимально усилить противовоздушную оборону для защиты населения и объектов инфраструктуры, а также получить современную технику. 

"F-16 - это не наша прихоть. Это о жизни наших военных. Это хотя бы об определенном паритете в воздухе с Россией. Современные средства поражения - это уже другое дело. Простой пример. Когда последовали первые случаи уничтожения военных вертолетов РФ, то вдвое-втрое уменьшилось количество полетов. Соответственно, это жизнь наших парней и девушек", - добавил секретарь СНБО. 

Снижение возраста мобилизации

Напомним, еще 30 мая Верховная рада приняла закон о снижении предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25 лет. За тогда проголосовали 304 депутата. 

Законопроект инициировало Министерство обороны Украины совместно с Вооруженными силами Украины. 

При этом уже пять месяцев президент Украины Владимир Зеленский не подписывает этот закон. Таким образом, он все еще не вступил в силу. 

 

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