Данілов пояснив, чому граничний вік для призовників не знизили до 25 років

"Це дуже чутливе питання, коли потрібно своїм рішенням взяти відповідальність, що більш молоді люди повинні йти на фронт. Це дуже складно. Це дуже важко", - наголосив Данілов.

За його словами, зараз завдання полягає в тому, щоб максимально посилити протиповітряну оборону для захисту населення та об'єктів інфраструктури, а також отримати сучасну техніку.

"F-16 - це не наша забаганка. Це про життя наших військових. Це хоча б про певний паритет у повітрі з Росією. Сучасні засоби ураження - це вже інша справа. Простий приклад. Коли пішли перші випадки знищення військових гелікоптерів РФ, то вдвічі-втричі зменшилася кількість польотів. Відповідно, це життя наших хлопців та дівчат", - додав секретар РНБО.

Зниження віку мобілізації

Нагадаємо, ще 30 травня Верховна рада ухвалила закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. За тоді проголосували 304 депутати.

Законопроект ініціювало Міністерство оборони України спільно із Збройними силами України.

При цьому вже п'ять місяців президент України Володимир Зеленський не підписує цей закон. Таким чином, він все ще не набув чинності.