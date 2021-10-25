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Данілов про закінчення війни на сході України: ключ лежить в Москві, рішення за Путіним

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Київ, Понеділок 25 жовтня 2021 09:24
Данілов про закінчення війни на сході України: ключ лежить в Москві, рішення за Путіним Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина, Анастасія Рокитна

Українську владу чекають важкі пару місяців, вона підходить до питання про пролонгацію закону про ОРДЛО. У Росії є велике бажання внести туди свої корективи, щодо ніби-то вирішення цього питання.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна секретар РНБО Олексій Данілов.

"Насправді, ключ від цього всього лежить в Москві. І якщо Путін не прийме рішення про те, що війну треба закінчувати, то ви можете все що завгодно писати і робити", - вважає Данілов.

Він, він повідомив, що сам поки не бачить аргументів, чому він це повинен робити.

"Тому що це велика гра з дестабілізації ситуації не тільки на території України. Насправді його цікавлять більш великі території", - вважає секретар РНБО.

За його словами, Путіна цікавить Європа, "йому дуже не подобається те, як вони поводяться".

"Він (Путін, - ред.) вважає, що повинен показати Європі, як це "правильно" має відбуватися", - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що законопроект про перехідний період для Донбасу передали на розгляд Венеціанської комісії.

Детальніше про те, що він пропонує, читайте в матеріалі "Червоні лінії" деокупації і Росія-агресор: яким буде закон про перехідний період на Донбасі.

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Олексій Данілов Донбас
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