Данілов про закінчення війни на сході України: ключ лежить в Москві, рішення за Путіним
Українську владу чекають важкі пару місяців, вона підходить до питання про пролонгацію закону про ОРДЛО. У Росії є велике бажання внести туди свої корективи, щодо ніби-то вирішення цього питання.
Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна секретар РНБО Олексій Данілов.
"Насправді, ключ від цього всього лежить в Москві. І якщо Путін не прийме рішення про те, що війну треба закінчувати, то ви можете все що завгодно писати і робити", - вважає Данілов.
Він, він повідомив, що сам поки не бачить аргументів, чому він це повинен робити.
"Тому що це велика гра з дестабілізації ситуації не тільки на території України. Насправді його цікавлять більш великі території", - вважає секретар РНБО.
За його словами, Путіна цікавить Європа, "йому дуже не подобається те, як вони поводяться".
"Він (Путін, - ред.) вважає, що повинен показати Європі, як це "правильно" має відбуватися", - зазначив секретар РНБО.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що законопроект про перехідний період для Донбасу передали на розгляд Венеціанської комісії.
Детальніше про те, що він пропонує, читайте в матеріалі "Червоні лінії" деокупації і Росія-агресор: яким буде закон про перехідний період на Донбасі.