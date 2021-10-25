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Чи запровадить Україна візовий режим з Росією: позиція РНБО

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Київ, Понеділок 25 жовтня 2021 10:21
Чи запровадить Україна візовий режим з Росією: позиція РНБО Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина, Анастасія Рокитна

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов озвучив позицію щодо запровадження візового режиму між Україною та Росією. За його словами, треба розуміти, що після цих дій Україна буде мати.

Про це секретар РНБО заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, сьогодні Російська Федерація дуже агресивно ставиться до України як до держави.

"Вони вважають, що Україна - це штучний проект, який не повинен існувати на карті світу, і роблять для цього все можливе. Це і ситуація з українським Кримом, і ситуація, пов'язана з територією Донецької та Луганської областей", - вважає він.

Секретар РНБО зазначив, що підіймав запитання з приводу використання слова "Донбас".

"Це прошита подвійним змістом історія, і вони потім можуть і говорять і про "Республіку Донбас" і так далі", - сказав він.

Данілов вважає, що підтримувати і використовувати ці наративи у своєму лексиконі - це не зовсім коректна і правильна історія.

"Вводити чи не вводити якісь візові режими? Треба розуміти, що після цих дій ми будемо мати. Ми і так розуміємо, хто до нас їде, кого ми не пускаємо. Хочу сказати, ця інформація досить специфічна, насправді наші прикордонники колосальну кількість людей з тих чи інших причин не пропускають на нашу територію", - заявив Данілов.

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Олексій Данілов Україна Російська Федерація
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