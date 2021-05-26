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У Німеччині не виключили причетність РФ до посадки літака Ryanair в Мінську

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Берлін, Середа 26 травня 2021 11:37
У Німеччині не виключили причетність РФ до посадки літака Ryanair в Мінську Фото: Глава ХДС Німеччини Норберт Реттген (GettyImages)
Автор: Ігор Литвиненко

Глава правлячого в Німеччині Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Норберт Реттген не виключив причетність Російської Федерації до інциденту з літаком Ryanair в Білорусі. За його словами, невизнаний в Євросоюзі і Україні президент Білорусі Олександр Лукашенко вже давно втратив би владу без підтримки президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Потрібно як мінімум виходити з того, що державний викрадення літака був схвалений в Кремлі або навіть отримав оперативну підтримку з боку Росії", - заявив Реттген.

Він вважає за необхідне посилити санкції проти режиму Лукашенка.

"Прийшла пора вдарити жорсткими санкціями по всіх опорах режиму Лукашенка: військовим, поліції, адміністрації, спецслужбам і всім держпідприємствам, економічно забезпечують існування цього режиму і його корумпованих бенефіціарів", - підкреслив політик.

Також він запропонував заморозити кредит на поставку обладнання Siemens для електростанції в Білорусі, який видав німецький державний банк KfW.

Нагадаємо, 23 травня влада Білорусі, погрожуючи винищувачем, примусово посадила літак Ryanair в Мінську. Після посадки був затримано засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який знаходився на борту літака. За інформацією білоруської влади, посадку літака здійснили у зв'язку з надходженням інформації про вибуховий пристрій на борту. Сьогодні Лукашенко заявив, що повідомлення про вибуховий пристрій надійшло зі Швейцарії.

Детальніше про інцидент з літаком Ryanair і його наслідки читайте в матеріалі РБК-Україна "Мінський поворот. Чим Лукашенку загрожує історія з літаком Ryanair і чого побоюватися українцям".

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