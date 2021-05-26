У Німеччині не виключили причетність РФ до посадки літака Ryanair в Мінську

Глава правлячого в Німеччині Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Норберт Реттген не виключив причетність Російської Федерації до інциденту з літаком Ryanair в Білорусі . За його словами, невизнаний в Євросоюзі і Україні президент Білорусі Олександр Лукашенко вже давно втратив би владу без підтримки президента РФ Володимира Путіна.

"Потрібно як мінімум виходити з того, що державний викрадення літака був схвалений в Кремлі або навіть отримав оперативну підтримку з боку Росії", - заявив Реттген.

Він вважає за необхідне посилити санкції проти режиму Лукашенка.

"Прийшла пора вдарити жорсткими санкціями по всіх опорах режиму Лукашенка: військовим, поліції, адміністрації, спецслужбам і всім держпідприємствам, економічно забезпечують існування цього режиму і його корумпованих бенефіціарів", - підкреслив політик.

Також він запропонував заморозити кредит на поставку обладнання Siemens для електростанції в Білорусі, який видав німецький державний банк KfW.