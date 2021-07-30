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Данілов про перестановки в ЗСУ: йде омолодження керівництва армії

Автор: Дмитро Левицький

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував кадрові перестановки в Збройних силах. За його словами, це процес омолодження керівництва української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Данілова.

"Перш за все, я хочу сказати, що відбувається омолодження керівництва нашої армії. Більш того, звертаю увагу, що ті полковники та генерали, які призначаються на свої посади, це люди, які вже закінчили навчальні заклади безпосередньо в Україні. В них українська освіта, і для нас це дуже важлива річ", - сказав він.

Данілов додав, що нові керівники української армії пройшли фронт.

"Жодної "тилової" людини нікуди не призначають", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, цього тижня президент звільнив Руслана Хомчака з посади командувача Збройних сил України.

Після цього глава держави також змінив керівництво Генштабу та операції Об'єднаних сил.

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РНБООлексій ДаніловЗбройні сили України