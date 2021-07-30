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Данилов о перестановках в ВСУ: идет омоложение руководства армии

Автор: Дмитрий Левицкий

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал кадровые перестановки в Вооруженных силах. По его словам, это процесс омоложения руководства украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Данилова.

"Прежде всего, я хочу сказать, что происходит омоложение руководства нашей армии. Более того, обращаю внимание, что те полковники и генералы, которые назначаются на свои должности, это люди, закончившие учебные заведения уже непосредственно в Украине. У них украинское образование, и для нас это очень важная вещь", - сказал он.

Данилов добавил, что новые руководители украинской армии прошли фронт.

"Ни одного "тылового" человека никуда не назначают", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, на этой неделе президент уволил Руслана Хомчака с должности командующего Вооруженных сил Украины.

После этого глава государства также сменил руководство Генштаба и операции Объединенных сил.

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СНБОАлексей ДаниловВооруженные силы Украины