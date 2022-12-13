ua ru
Вт, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Данилов оценил вероятность вывода войск России на Рождество

Новина українською →
Киев, Вторник 13 декабря 2022 19:23
Данилов оценил вероятность вывода войск России на Рождество Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия не согласится на предложение президента Украины Владимира Зеленского о выводе своих войск из нашей страны на Рождество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Конечно, на Рождество могут быть какие-то чудеса, но, к сожалению, это не касается России. Мы понимаем, что они никуда не уйдут... Но мы заставим врага покинуть всю нашу территорию, включая Крым", - подчеркнул Данилов.

Напомним, вчера, 12 декабря в ходе выступления на саммите "Большой семерки" Зеленский предложил России начать вывод своих войск из Украины на Рождество.

По его словам, таким образом РФ может попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии.

Также мы писали, что советник руководителя ОП Михаил Подоляк считает возможным вывод войск России из Украины после деоккупации Луганска или Донецка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский СНБО Рождество Алексей Данилов Война России против Украины
NEWS
Россияне не могут прорвать украинскую оборону на востоке, несмотря на смену тактики, - ВСУ
Россияне не могут прорвать украинскую оборону на востоке, несмотря на смену тактики, - ВСУ
DAILY
На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян