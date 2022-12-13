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Данілов оцінив можливість виведення військ Росії на Різдво

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Київ, Вівторок 13 грудня 2022 19:23
Данілов оцінив можливість виведення військ Росії на Різдво Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росія не погодиться на пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо виведення своїх військ з нашої країни на Різдво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Звичайно, на Різдво можуть бути якісь дива, але, на жаль, це не стосується Росії. Ми розуміємо, що вони нікуди не підуть... Але ми змусимо ворога покинути всю нашу територію, включаючи Крим", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, вчора, 12 грудня під час виступу на саміті "Великої сімки" Зеленський запропонував Росії розпочати виведення своїх військ з України на Різдво.

За його словами, таким чином РФ може спробувати довести, що вона здатна відмовитись від агресії.

Також ми писали, що радник керівника ОП Михайло Подоляк вважає за можливе виведення військ Росії з України після деокупації Луганська чи Донецька.

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Володимир Зеленський РНБО Різдво Олексій Данілов Війна Росії проти України
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