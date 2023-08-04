Данилов оценил вероятность восстановления ядерного статуса Украины

У Данилова спросили, могут ли гарантии безопасности для Украины предусматривать наличие у нашей страны ядерного оружия в каком-либо виде.

"Что касается арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами - вряд ли это вообще возможно. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Это очень сложная ситуация. Те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны, - это сложная вещь", - подчеркнул секретарь СНБО.

При этом он уточнил, что на сегодняшний день есть государства, которые сами напрямую не владеют ядерным оружием, однако им его предоставляют страны-члены Альянса.

"Такие случаи есть. Будет ли это работать в нашем случае - я сейчас вам сказать не могу, потому что это сложная, ответственная и трудная работа", - добавил он.

Ядерное оружие у Украины

Напомним, после развала Советского Союза у Украины оставалось ядерное оружие. Наша страна была третьей в мире по количеству такого вооружения.

Но позже как страны Запада, так и Россия "подтолкнули" наше руководство к отказу от ядерного оружия. Взамен они пообещали гарантии в рамках Будапештского меморандума.

Сейчас же наша страна хочет утвердить новые гарантии безопасности с союзниками, которые бы позволили предотвратить возможное повторное нападение России. На этой неделе соответствующие переговоры начались с США.