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Данілов спростував заяви про "1000 загиблих": ці діячі не мають доступу до такої інформації

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Київ, Субота 18 червня 2022 11:02
Данілов спростував заяви про "1000 загиблих": ці діячі не мають доступу до такої інформації Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Деякі діячі розповідають, що Україна втрачає на фронті щоденно до 1000 військових. Однак вони не мають доступу до такої інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю "Ліга.net".

"Я хочу ще раз звернутися до діячів, які розповідають, що у нас щоденно 200, 300 і більше людей на фронті (гинуть - ред.). Дехто взагалі про 1000 заявив… У них немає можливості отримати таку інформацію", - заявив Данілов.

Він додав, що не знає, чим ці заяви можуть бути спровоковані, але зазначив, що "треба відповідати за свої слова".

"І коли мова йде про загиблих, такого робити в жодному разі не можна. Цим не можна жонглювати. Це не кеглі й не цирк. Це життя людей", - підкреслив секретар РНБО.

Що цьому передувало

Нагадаємо, нещодавно глава делегації на переговорах з Росією Давид Арахамія заявив, що щодня на Донбасі гинуть або отримують поранення до 1000 українських військових. При цьому них від 200 до 500 осіб гине.

Крім того, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі Newshour BBC World Service заявив, що втрати українських військових зараз становлять від 100 до 200 людей кожного дня.

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Олексій Данілов Війна Росії проти України
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Данілов спростував заяви про "1000 загиблих": ці діячі не мають доступу до такої інформації
Данілов спростував заяви про "1000 загиблих": ці діячі не мають доступу до такої інформації
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